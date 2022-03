Volley, Superlega 2021/2022: Modena strepitosa, Civitanova ko in quattro set

by Deborah Sartori

Esultanza Modena, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Leo Shoes PerkinElmer Modena batte 3-1 (25-21, 22-25, 25-20, 25-20) la Cucine Lube Civitanova nel recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Partita molto fallosa per i cucinieri di Blengini, che reagiscono nel secondo set ma regalano più di 35 punti agli avversari. Gli uomini di Giani sono bravi ad approfittarne, trovando continuità nel gioco e conquistando tre punti importanti per avvicinarsi alle prime in classifica. Da sottolineare la prestazione del giovane Lorenzo Sala, solidissimo dai nove metri e in difesa, unita a quella di Nimir Abdel-Aziz (19 punti) e Yoandy Leal (16). Si interrompe dunque la striscia di otto vittorie consecutive della Lube, che ha in Lucarelli il miglior giocatore della serata (16 punti). Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA – Avvio di match molto falloso per entrambe le formazioni (2-3), che prosegue punto a punto (7-7). Poi il turno al servizio di Sala mette in difficoltà i cucinieri (11-8), che reagiscono (11-10) ma si vedono nuovamente scappar via gli avversari (15-12). Modena sembra in controllo (19-14), Zaytsev sale di colpi e prova a trascinare la Lube (23-21) ma i Canarini non si fanno sorprendere e chiudono con l’ace di Sala (25-21). Nel secondo set Modena prova subito a scappar via (6-3), la Lube prova a rimanere in scia (10-8) ma l’infortunio di Yant costringe Civitanova a schierarsi con una formazione inedita e con Garcia da schiacciatore (17-14). I cucinieri però reagiscono e tornano sotto (20-19), il time-out chiamato da Giani non ferma l’inerzia degli ospiti (20-21, 22-22) che nel finale poi allungano trascinati proprio da Garcia, anche al servizio (22-25).

Nel terzo set Modena prova nuovamente a scappar via (10-7) e la Lube fatica a fermare gli attacchi di Nimir e compagni (14-10). I cucinieri continuano a sbagliare tanto, sia in attacco che dai nove metri (16-13) e vedono allontanarsi i Canarini (18-13), bravi poi a gestire il vantaggio (22-16) fino al 25-20 che chiude la frazione. Il copione si ripete nel quarto set: Modena stacca subito gli ospiti (7-4), che non riescono a ricucire (15-11) e vedono scappar via gli avversari (19-14). I Canarini allungano (23-16), la Lube recupera qualche punto nel finale con una reazione d’orgoglio (23-19) ma la vittoria del set va a Modena (25-20), che si prende così i tre punti.