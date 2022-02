Volley, Superlega 2021/2022: Milano vince in rimonta, Ravenna ko al quarto set

by Deborah Sartori

Esultanza Allianz Milano, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

L’Allianz Milano batte 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19) la Consar RCM Ravenna nella sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I meneghini iniziano alla grande, ma si spengono nel primo set e la formazione di Zanini ne approfitta per passare in vantaggio. Gli uomini di Piazza poi reagiscono e, nonostante qualche imprecisione di troppo, si portano a casa i tre punti. I ravennate invece rimangono ancora a secco di vittorie e con un bottino di soli due punti sono sempre più fanalino di coda della classifica. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA – Milano inizia alla grande (5-1), ma Ravenna reagisce e aggancia gli avversari (da 10-6 a 10-10) per poi completare il sorpasso con Klapwijk (13-14). La formazione ospite prova a scappar via (14-17), ma gli ace di Ishikawa ristabiliscono la parità sul 19-19. Milano risponde punto a punto fino al 22-22, poi Ravenna trova le soluzioni giuste e conquista la frazione (22-25). Nel secondo set Milano parte forte (4-1) e se ne va (11-4), gli ospiti provano a riavvicinarsi (12-8) ma i meneghini riescono a mantenere il distacco (16-13) e lanciarsi (22-16) verso la conquista del set (25-18).

Nel terzo set Milano prova nuovamente a scappar via (6-2), ma Ravenna non molla e rimane in scia (10-7). L’ace di Chinenyeze sembra lanciare definitivamente i padroni di casa (15-10), ma gli uomini di Zanini recuperano e si portano a -2 (15-13). Milano piazza un nuovo allungo (21-17) e va a prendersi il set sul punteggio di 25-19. Nel quarto set Ravenna prova a cambiare marcia (8-7), ma ancora una volta gli uomini di Piazza riescono a fare il vuoto (19-15). Qualche disattenzione nel finale permette a Ravenna di recuperare qualche punto (23-19), ma Milano non spreca e si prende il set (25-19) che vale la vittoria da tre punti.