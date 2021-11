Volley, Superlega 2021/2022: Civitanova sbanca Cisterna in tre set

by Deborah Sartori

Esultanza Cucine Lube Civitanova, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

La Cucine Lube Civitanova vince 3-0 (25-23, 25-23, 25-15) sul campo della Top Volley Cisterna nella sfida valevole per la nona giornata di andata della Superlega 2021/2022. La formazione laziale di Soli lotta su ogni pallone, ma complice qualche errore di troppo cede sul più bello nel finale delle prime due frazioni. Il terzo set poi è un monologo dei cucinieri, che si prendono così tre punti importanti per rimanere in vetta alla classifica. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Cisterna inizia alla grande (3-2) e prova subito ad allungare (7-4). Civitanova però risponde e passa in vantaggio (11-12), ma trova il break solo sul 17-19. La Lube sembra controllare il vantaggio, i padroni di casa reagiscono (22-22), annullano un set point ma alla fine cedono il set ai cucinieri (23-25). Nel secondo set è invece Civitanova a partire meglio (1-7), ma il turno al servizio di Maar permette ai padroni di casa di riavvicinarsi (6-7). La Lube trova un nuovo break (6-9), Cisterna recupera (11-11) ma ancora una volta i cucinieri allungano (11-14). Cisterna poi recupera da 14-18 a 19-19 e lotta punto a punto (21-22) ma alla fine cede ad una più lucida Civitanova (23-25). Il terzo set invece è un monologo della Lube: i cucinieri partono forte (3-7) e incrementano via via il vantaggio (7-14, 13-19) fino alla conquista di set (15-25) e match.