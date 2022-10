Volley, Supercoppa 2022: a Cagliari si assegna il primo trofeo della stagione

Al PalaPirastu di Cagliari quattro grandi club si contenderanno il primo titolo della stagione: la Del Monte Supercoppa 2022. Le Final Four, organizzate dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Sardegna, la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari, vedrà le quattro formazioni protagoniste darsi battaglia lunedì 31 ottobre, nelle semifinali, e martedì 1° novembre nelle finali. Si tratterà delle prima quattro classificate della scorsa regular season, nonché le quattro semifinaliste dei play-off. Aprono le danze alle 17.30 di lunedì la prima testa di serie dell’evento, ovvero i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, che se la vedranno con la Valsa Group Modena, quarta in regular-season 2021/22 e arresasi ad un passo dalla finale scudetto. Alle 20.30 sarà ancora la volta di Sir Safety Susa Perugia (vincitrice della Coppa Italia e finalista scudetto) e i campioni in carica dell’Itas Trentino: i due club si sono affrontati ben 8 volte la scorsa stagione, tra cui l’epico confronto in Champions League concluso dopo undici set in due gare, oltre che la finale di Coppa Italia e la semifinale di Supercoppa 2021. Le due vincenti si daranno battaglia sempre di fronte alle telecamere di Rai Sport alle 17.00, mentre alle 14.00 tornerà la finale per il 3° posto.