Volley, Supercoppa 2021: trionfo Trento, Monza cede al quarto set

by Deborah Sartori

Marko Podrascanin (Trento), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

L’Itas Trentino vince la Supercoppa 2021 maschile: Vero Volley Monza sconfitta 1-3 (11-25, 21-25, 33-31, 14-25). Avvio devastante degli uomini di Lorenzetti, che tengono in mano il gioco anche nella seconda frazione di gioco. I brianzoli si aggrappano a Grozer e si aggiudicano un terzo set infinito, salvo poi cedere nel successivo contro una Trento magistralmente guidata dalla regia di Sbertoli. L’Itas conquista così il primo trofeo stagionale, riprendendosi la Supercoppa dopo l’ultima risalente al 2013. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Trento parte subito forte (0-2), con un Lavia strepitoso che trascina la squadra (2-7). Monza non riesce a passare e l’Itas non sbaglia nulla (7-15), incrementando il vantaggio (10-22) e conquistando il primo set nettamente (11-25). Nel secondo set Monza prova a reagire (2-1), ma Trento gioca bene con i centrali e passa subito avanti (4-8). Il turno al servizio di Grozdanov permette ai brianzoli di accorciare (7-8), poi uno scatenato Grozer trascina Monza al pareggio (11-11). Trento continua ad affidarsi a Lavia, perfetto in attacco (12-16), ma i brianzoli rimangono in scia (15-17). Grozer però non basta (16-19) e Trento allunga nuovamente (17-22), andando a prendersi anche il secondo parziale (21-25).

Nel terzo set Monza prova a reagire (5-2), ma i trentini pareggiano i conti sul 9-9. La squadra di Eccheli piazza un nuovo break (12-9), ma ancora una volta Trento risponde (13-13) e torna avanti (14-16). Monza risponde e inizia un entusiasmante lotta punto a punto (20-20) che prosegue ai vantaggi (24-24), dove Kazyiski e compagni commettono diversi errori e i brianzoli alla fine si aggiudicano il set (33-31) che allunga la partita. Nel quarto set Trento prova subito a scappar via (3-9) e Monza vede ripresentarsi le grandi difficoltà dei primi set (6-13). Qualche errore tiene vive le speranze brianzole (10-15), ma i trentini si riprendono rapidamente (10-17) e tornano a farla da padrona (14-22) e va a prendersi il set (14-25) che vale la vittoria.