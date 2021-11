Volley, sospiro di sollievo Lube: niente lesione per Juantorena ma infiammazione tendinea

by Andrea Bellini

Osmany Juantorena (Lube Civitanova), volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Sospiro di sollievo in casa la Cucine Lube Civitanova Marche, dopo che Juantorena si era fermato poco prima dell’incontro con Itas Trentino valida per la Superlega di volley. Come comunicato dal club marchigiano, il problema non è legato ad una lesione. Si tratta piuttosto di “un’entesite inserzionale sottoglenoidea del capo lungo del tricipite omerale” legata a un sovraccarico funzionale della spalla destra. Un problema fastidioso nella fase acuta ma non grave. “Solo” un’infiammazione tendinea, quindi, con la situazione che verrà monitorata quotidianamente.