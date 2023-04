Volley, semifinali Playoff Superlega 2023: Civitanova domina e vince gara-1 contro Milano

Civitanova batte Milano 3-0, 25-17 25-22 25-17, nella prima partita della serie valida per le semifinali dei playoff di Superlega 2023. Match a senso unico con la Lube che domina dall’inizio alla fine andando sotto nel punteggio solo tre volte, tutte nel secondo set prima sul 3-4 e poi sul 4-5 e sul 6-7. Vittoria meritata per i ragazzi di Blengini che riescono a resistere agli attacchi di Milano nel combattuto secondo set per poi dominare l’ultimo set in cui gli ospiti cedono definitivamente alla superiorità avversaria. I ragazzi di Piazza dovranno dimenticare la prestazione deludente di questa sera per cercare di mantenere il fattore casa a gara-2 domenica 16 aprile alle 18:00.

Primo set con Civitanova che parte forte e mette a referto i primi 4 punti del match. Milano prova a restare in scia e riesce a rimanere vicino alla Lube fino a metà set. Nella seconda parte del parziale la squadra di Blengini alza il livello allunga definitivamente chiudendo il primo set con quasi 10 punti di scarto 25-17.

Nel secondo set Milano parte meglio e trova il suo primo vantaggio della partita sul 4-3. Gli ospiti resistono poco e iniziano a subire nuovamente la superiorità offensiva di Civitanova che allunga sul 12-8. I padroni di casa amministrano il vantaggio respingendo i tentativi di rimonta di Milano, che si avvicina prima sul 20-18 e poi sul 21-20, e riescono a chiudere anche il secondo set con il punteggio di 25-22.

Terzo set in cui Milano accusa le fatiche del secondo set in cui ha tentato in tutti i modi di riportare in parità il conteggio dei set. Dopo un avvio equilibrato la Lube allunga dal 7-6 al 14-8 sfruttando le difficoltà fisiche degli ospiti. Match in archivio con Civitanova che dilaga e chiude il set 25-17.