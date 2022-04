Volley, semifinali Playoff Superlega 2022: Trento espugna Civitanova 3-0 in gara-1

by Deborah Sartori

Esultanza Trento, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La Cucine Lube Civitanova cede 0-3 (26-28, 20-25, 23-25) contro l’Itas Trentino in gara-1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Grande difficoltà per gli uomini di Blengini, che non trovano continuità e sono molto fallosi. La formazione di Lorenzetti concede qualcosa soprattutto nel terzo set, ma è più solida e lucida nei momenti decisivi. Trento si porta così sull’1-0 nella serie di semifinale, mentre i cucinieri dovranno rialzarsi da questa batosta in casa per tenere aperta il più possibile la serie. Di seguito, la cronaca della partita.

Avvio di match molto equilibrato (5-5), Trento guadagna il doppio vantaggio (6-8) ma la Lube ricuce subito (12-12) e la lotta prosegue punto a punto (18-18). Poi gli ospiti si portano a +2 (19-21), ma ancora una volta Civitanova recupera (23-23) e rinvia tutto ai vantaggi (24-24). Le due squadre si alternano a giocare i match point, ma alla fine è Trento a spuntarla, sfruttando l’errore in attacco di Yant (26-28).

Nel secondo set i padroni di casa provano subito a scappar via (6-3), Trento accorcia (7-6) ma incassa un nuovo break avversario (13-10). Gli ospiti recuperano (14-13), salvo poi incassare un nuovo allungo della Lube sul turno al servizio di Simon (17-13). La formazione di Lorenzetti non demorde (18-14) e grazie al servizio di Podrascanin ribalta la situazione (18-19), riuscendo poi ad allungare sfruttando gli errori avversari (19-22) e prendersi il set (20-25).

Nel terzo set Trento scende in campo più determinata che mai (2-6) e costringe Blengini a chiamare time-out due volte in avvio (3-8). La Lube però non molla e piazza un break devastante con il primo tempo di Simon a siglare la parità (8-8). La lotta prosegue punto a punto, con qualche errore sia da una parte che dall’altra (16-16). La Lube passa avanti con l’attacco preciso di Kovar che pizzica le righe all’incrocio (19-18), ma Trento ribalta la situazione con il muro a uno di capitan Kaziyski su Lucarelli (21-22). La Lube stringe i denti e rimane incollata (23-23), ma lo spunto decisivo è degli uomini di Lorenzetti, che chiudono set (23-25) e match.