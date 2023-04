Volley, semifinali Playoff Superlega 2022/2023: Trento espugna Piacenza, Milano si salva al quinto set contro Civitanova

Nella giornata di oggi si sono giocate le seconde partite valide per le serie delle semifinali dei Playoff di Superlega 2022/2023. Trento batte Piacenza 3-1, 25-19 25-22 20-25 25-20 il punteggio a favore di Michieletto e compagni, e porta il punteggio della serie sul 2-0. La squadra di Lorenzetti ribalta il fattore campo e gioca una grande partita espugnando un campo complicato con il Pala Banca di Piacenza. Trento ora avrà la possibilità di chiudere la pratica tra le mura di casa in gara-3, nel match in programma mercoledì 19 aprile alle 20:30. Milano batte Civitanova al quinto set, 25-18 20-25 25-21 21-25 15-9, e difende il fattore campo dopo rispondendo alla pesante sconfitta 3-0 subita in casa della Lube. Match tiratissimo con la squadra di Blengini che riesce a vincere un secondo set punto a punto e a rimontare anche nel quarto parziale portando i padroni di casa al tie break. Inerzia che sembra pendere verso Zaytzev e compagni ma Milano, spinta dal pubblico del PalaLido, trova le ultime forze per allungare nelle prime fasi del set decisivo amministrando il vantaggio fino alla fine del set. Serie riaperta che vedrà il suo terzo atto disputarsi in casa di Civitanova mercoledì 19 aprile alle 20:30.