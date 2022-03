Volley, quarti Playoff Superlega 2022: Trento stende Piacenza 3-0 in gara-1

by Deborah Sartori

Festa Trento, Coppa Italia Superlega 2022 - Foto Legavolley

L’Itas Trentino stende 3-0 (27-25, 25-20, 25-16) la Gas Sales Bluenergy Piacenza in gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La formazione di Lorenzetti prova subito a scappar via, i biancorossi recuperano ma non riescono a spuntarla ai vantaggi e faticano poi a reagire psicologicamente. Il best scorer di serata è Alessandro Michieletto con 15 punti (5 ace), gli stessi messi a segno dal piacentino Adis Lagumdzija. Trento dunque si avvantaggia nella serie, mentre gli uomini di Bernardi si giocheranno il tutto per tutto nella gara-2 in casa per tenere aperta la lotta per il passaggio del turno. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA

Bernardi sceglie Brizard, Lagumdzija, Rossard, Recine, Holt, Caneschi, Catania il libero. Lorenzetti risponde con Sbertoli, Michieletto, Pinali, Kaziyski, Podrascanin, Lisinac, Zenger il libero. Trento trova subito il primo break grazie all’ace di Michieletto (2-0) e prova a scappar via (7-3). Il time-out di Bernardi scuote i biancorossi, che tornano sotto (9-8) e completano il sorpasso sull’11-12. La lotta prosegue punto a punto (16-16), poi Trento trova un break (20-18) ma gli ospiti ribaltano la situazione (21-23). I padroni di casa non mollano (23-23) e nella lotteria dei vantaggi la spuntano con l’ace di Michieletto a chiudere (27-25).

Nel secondo set Trento parte nuovamente con il piede giusto (7-3) e questa volta Piacenza fa più fatica a ricucire (11-8), avvicinandosi fino al -2 (12-10) salvo poi subire un nuovo allungo (14-11. I padroni di casa giocano in modo fluido, a tutto braccio e spingendo al servizio (19-13), controllando così il vantaggio (21-17) fino al conclusivo 25-20. Nel terzo set Piacenza ci riprova (1-2), ma ben presto si trova ad inseguire (6-3). Gli ospiti provano a rimanere in scia (8-6), ma Trento scappa via (13-8) e nemmeno il time-out di Bernardi riesce a dare una scossa (15-9). L’Itas incrementa il vantaggio (19-11) e al terzo match ball chiude la partita (25-16) e conquista una netta vittoria.