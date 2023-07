Volley, quarti Finals VNL maschile 2023: gli Usa soffrono ma si salvano al tie break contro la Francia

Gli Usa battono la Francia 3-2, 25-21 25-18 17-25 24-26 15-9, nelle Finals di Volleyball Nations League maschile 2023. A Gdansk, in Polonia, gli americani vincono i primi due set senza particolari difficoltà ma spengono la luce nei successivi due parziali consentendo la rimonta ai ragazzi di Giani. Match che finisce al quinto set con la squadra di Speraw che sfrutta la superiorità dell’organico per chiudere i conti dominando il tie break 15-9. Grande prestazione di Mattew Anderson, costante per tutta la durata dell’incontro e autore di 22 punti. Non bastano alla Francia i 16 punti, con 10 muri, di Chinenyeze e i 16 di Patry, subentrato nel terzo set e trascinatore dei transalpini nella rimonta. Usa che ora aspettano in semifinale la vincente della sfida tra Italia e Argentina, in programma alle 20 di oggi.

IL TABELLONE DELLA VNL

I RISULTATI DELLA VNL

REGOLAMENTO DELLA VNL

La cronaca del match

Usa che partono con Averill e Defalco in attacco, Christenson a palleggiare, Holt e Jaeschke dietro e Anderson al centro. In panchina Russell, Jendryk, hanes, Ma’a, Muagututia, Smith, D’Agostino e il libero Shoji. Francia invece con Chinenyeze e Toniutti avanti accompagnati da Tillie. Al centro Clevenot e ai suoi lati Boyer e Le Goff. In panchina Patry, Brizard, Bultor, Louati, Diez, Carle, Jouffroy e il libero Grebennikov.

Primo set con un ottimo inizio della Francia, che mette a segno tre dei primi quattro punti con due muri di Chinenyeze. Usa che entrano pian piano in partita e ristabiliscono la parità sul 6-6. Si procede punto a punto con diversi errori in battuta da entrambe le parti, saranno 7 per i transalpini a fine set e 6 per gli americani. Nella seconda parte del parziale gli Usa riescono a prendere un margine di tranquillità di circa tre punti e lo mantengono fino a fine set, che chiudono con il punteggio di 25-21 trascinati da un Jaeschke da 6 punti. Nel secondo set gli Usa si mettono subito al comando sul 9-6 grazie a un ottimo avvio di Anderson. Non molla la Francia che resta in scia con un Chinenyeze da 11 punti a fine set, molto sia attivo a muro che in attacco. I ragazzi di Giani, con un parziale di 7-1, vanno in vantaggio 12-10 ma gli Usa, con un contro parziale di 6-0, tornano avanti sul 16-12. Francia in difficoltà e Stati Uniti dominanti che chiudono il set 25-18 trascinati da De Falco e Anderson, rispettivamente 7 e 11 punti totali. Ottima reazione della Francia nel terzo set con i transalpini che vanno avanti 5-1 costringendo al timeout coach Speraw. La squadra di Giani gioca meglio e allunga sul 13-8 con un grande Patry. Usa in rottura prolungata e la Francia ne approfitta chiudendo il terzo set con il punteggio di 25-17. Patry chiude con 7 punti, Anderson migliore degli americani con 4 punti. Molto equilibrio nel quarto set con nessuna delle due squadre che riesce a scappare via nel punteggio. Defalco torna in campo, dopo essere stato in panchina per tutto il terzo set, e mette a segno quattro dei primi dieci punti degli Usa tenendo i suoi a galla sul 10-10. Nella parte centrale del set la Francia riesce a mantenere tre punti di vantaggio sugli americani trascinata da Patry e Chinenyeze allungando fino al 18-14. Gli Usa non mollano e riescono a tornare sotto sul 22-21 francese. Transalpini che hanno due set point sul 24-22 ma Anderson rientra nel set e con due punti porta il parziale ai vantaggi dove è la squadra di Giani ad avere la meglio portando il match al tie break. Quinto set con una lotta punto a punto che vede gli Usa andare avanti 2-0 e poi sotto 4-2 per tornare in vantaggio 7-5 grazie al solito Anderson. A decidere il match è Muagututia, che entra al posto di Defalco e mette a segno 3 punti pesantissimi per il 15-x finale.