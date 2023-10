Volley, Preolimpico maschile 2023: il Brasile batte 3-2 l’Ucraina

di Mattia Zucchiatti 19

Terza vittoria nella Pool A nel torneo di qualificazione olimpica per il Brasile. A Rio de Janeiro la squadra padrona di casa ha battuto in cinque set l’Ucraina (36-38, 25-20, 21-25, 25-18, 15-11). Dopo un primo set infinito che ha sorriso all’Ucraina sul rocambolesco punteggio di 38-36, conquista il secondo periodo in rimonta sul 25-20 dopo essere stati sotto sul -4. Nel terzo set l’Ucraina parte forte, ma stavolta conserva il margine e va a chiudere 25-21. Negli ultimi due set è il Brasile ad essere più lucido, sfoggiando più precisione in ricezione. Prima il 25-18 che trascina il verdetto al tie break, poi il 15-11 finale. In evidenza per le due squadre, Darlan de Souza, miglior realizzatore con 23 punti (tre ace) e l’ucraino Illia Kovalov che ne ha aggiunti 20 per la sua squadra. Il Brasile sale a 7 punti, dietro Germania (12), Cuba e Italia (9), mentre l’Ucraina resta a 4.