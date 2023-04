Volley, playoff Superlega 2022/2023: Civitanova si aggiudica gara-5 contro Verona e vola in semifinale

La Cucine Lube Civitanova completa la rimonta e dallo 0-2 si aggiudica per 3-2 la serie di quarti di finale contro la WithU Verona nei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. Dopo i due match point falliti nelle precedenti partite, la formazione scaligera si presentava nelle Marche tentando un’impresa quasi impossibile contro i detentori del titolo, e difatti la Lube si impone con un secco 3-0 (25-19, 25-23, 25-23). Un match in realtà molto equilibrato sul piano tecnico, ma nei momenti decisivi è sempre uscita fuori la qualità e l’esperienza dei padroni di casa, che quindi volano anche quest’anno in semifinale. Nikolov e Yant chiudono con 15 punti, Zaytsev ne mette a referto 11; tra le file ospiti Keita è il miglior marcatore di serata con 17.

LA PARTITA – I padroni di casa scendono in campo subito con le idee chiare, partendo con un parziale di sette punti ad uno che potrebbe intimore Verona. Ma gli ospiti punto dopo punto iniziano ad entrare in partita e di fatto rientrano pienamente nel set grazie in particolar modo a Sapozkhov e Rozic. Riescono a ricucire il margine sino al -1, ma la Lube nel momento decisivo riesce a piazzare un nuovo allungo che parte con un muro di Anzani e che trova il suo sviluppo con gli attacchi di Zaytsev. Il secondo set point è quello utile per il 24-19 finale.

L’immediata reazione della formazione scaligera è firmata da Keita, che dopo un primo set con più ombre che luci sale in cattedra e segna quattro dei primi otto punti della seconda frazione per i suoi, che sull’8-4 costringono Blengini a chiamare un time-out per interrompere l’emorragia. E funziona, perché anche sfruttando qualche errore di troppo da parte di Verona, Citivanova torna nel set e ritrova la parità sul 14-14. Si resta in equilibrio sino alle sue fasi finali, ma prima Nikolov e poi Yant riescono anche a creare un mini-parziale decisivo che porta la Lube a chiudere 25-23 e portarsi avanti di due set.

Il terzo si sviluppa in maniera molto simile, con Verona che prova più volte ad allungare e a tratti ci riesce anche. La Lube però è una squadra d’esperienza e soprattutto abituata a vincere. Risponde puntualmente ad ogni tentativo degli avversari e anche quando sembra trovarsi con le spalle al muro riesce a rialzarsi. Dal 21-23, con Verona che assaporava il quarto set, arrivano quattro punti di fila con la firma di Nikolov in battuta e di Zaytsev e Yant con i rispettivi attacchi. Civitanova vince 3-0 e vola in semifinale.