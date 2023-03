Volley, Playoff Superlega 2022/2023: Trento si prende gara-1 dei quarti, Monza ko al tie-break

L’Itas Trentino supera la Vero Volley Monza mediante il punteggio di 3-2 (25-16, 25-21, 13-25, 18-25, 15-13) nel match valevole per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. Un risultato molto importante in vista delle prossime sfide che attendono le due squadre.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita grazie ai punti messi a referto da Lavia e Podrascanin e ai servizi vincenti di Sbertoli. Il club lombardo accenna una timida reazione, ma sono sempre i trentini a condurre abilmente la sfida. I ragazzi allenati da Angelo Lorenzetti dimostrano una certa superiorità conquistando ben nove set-point e, alla seconda chance, fissano il punteggio sul 25-16. Nel secondo parziale l’Itas prova a riprendere da dove aveva lasciato, ma la Vero Volley riesce a restare costantemente in scia agli avversari, mantenendo un ritardo di tre punti. Nel momento cruciale del set Monza sembra in grado di poter completare il sorpasso, ma Lavia e Michieletto salgono in cattedra per regalare tre set-point ai trentini. Questa volta è sufficiente il primo per imporre il 25-21 che vale il 2-0 nel punteggio complessivo.

Il terzo set si apre con il primo punto di Michieletto, ma a prendere il controllo delle operazioni sono gli uomini di Massimo Eccheli che, anche grazie alle giocate di Davyskiba Uladzislau, si costruiscono un buon margine di cinque punti. Trento appare in difficoltà, così prova a gestire le forze per puntare tutto sul set successivo. A questo punto la compagine ospite ha quasi carta bianca per volare verso la conquista di ben dodici set point, sfruttando il secondo per firmate un netto 25-13.

Nel quarto parziale la formazione di casa vuole chiudere definitivamente i conti, ma a portarsi in vantaggio sono ancora i lombardi: la giocate di Grozer in particolar modo consentono a Monza di accumulare un buon margine. Questa volta ci sono sette set-point a disposizione e i brianzoli, alla seconda chance, si impongono 25-18 mandando la contesa al tie-break. In questa fase di partita, dopo una serie di botta e risposta, Trento riesce ad avere la meglio per 3-2 (25-16, 25-21, 13-25, 18-25, 15-13).