Volley, Playoff Superlega 2022/2023: Trento domina e chiude la serie contro Monza

Trento batte Monza in tre set, 25-22 25-20 25-19 in trasferta in gara-4 dei playoff di Superlega 2022/2023. Partita senza storia a Monza con i ragazzi di Lorenzetti che dominano dall’inizio alla fine e chiudono la serie non senza sofferenze avanzando in semifinale. Trento evita gara-5 e in semifinale incontrerà la vincente di Modena-Piacenza che giocheranno gara-5 dopo la vittoria di Piacenza in casa 3-0. Dall’altra parte del tabellone Perugia e Milano vanno a gara-5 come anche Civitanova e Verona.