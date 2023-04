Volley, Playoff Superlega 2022/2023: splendida rimonta Lube contro Milano, si va a gara-5

Tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova è tutto rinviato a gara-5. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno conquistato una splendida vittoria con una rimonta al quinto set nella quarta giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile, portando la sfida in parità. Padroni di casa subito avanti di due set, reazione dei ragazzi di Blengini che conquistano i parziali successivi riportando in parità il match. Al tre-break è dominio della Lube, che costringe così gli avversari a giocarsi tutto in gara-5.

Milano trova il primo break sul 4-2, la Lube ritrova la parità sul 4-4 ma i padroni di casa tornano avanti sul 7-5 e rimangono in vantaggio fino alla fine del primo set. Civitanova torna a fare male e riporta il parziale in equilibrio sul 23-23, ma i meneghini riescono a chiudere i conti con due punti consecutivi sul 25-23. Altra storia il secondo set. Milano scappa subito sul 5-1 e rimane avanti per tutto il parziale, toccando il +6 sul 12-6 e chiudendo i conti con sette punti di vantaggio sul 25-18. Tanto equilibrio nella prima parte del terzo set, ma dall’11-11 è dominio della Lube che chiude sul 19-25 e accorcia sul 2-1. Battaglia anche nel quarto parziale, dove Milano parte bene con un break sul 2-0 e rimane avanti per tutta la parte centrale dal 6-6 al 14-14. Civitanova non molla, e dopo un botta e risposta tra le due formazioni sul finale firma quattro punti consecutivi dal 22-21 al 22-25 riportando il match in parità. Al tre-break è dominio della Lube, che chiude i conti sul 7-15 costringendo gli avversari a giocarsi tutto in gara-5.

