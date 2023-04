Volley, Playoff Superlega 2022/2023: Milano vince in rimonta con Perugia e porta la serie a gara-5, Piacenza non sbaglia contro Modena

Nella giornata di oggi si sono giocate le gare-4 dei playoff di Superlega 2022/2023. Vittoria clamorosa di Milano che batte in rimonta Perugia al quinto set, 25-15 19-25 19-25 28-26 15-13, e porta la serie a gara-5. Partita che sembrava chiusa dopo che gli ospiti avevano vinto secondo e terzo set in scioltezza ribaltando il primo set totalmente insufficiente perso a 15. Nel quarto set Milano trova le ultime forze per rimontare porta il match al tie break dopo 3 set point sprecati. Al quinto set Perugia va avanti 10-6 ma si fa riprendere dai padroni di casa che trovano un vittoria sorprendente. Ora gara-5 si giocherà in casa di Perugia. Grande prestazione di Piacenza che batte 3-0, 25-20 25-21 25-20, Modena in casa. Match a senso unico con gli ospiti che iniziano malissimo il primo set subendo un parziale di 8-1. Nel secondo set la squadra di Giani prova a lottare e si trova in vantaggio più volte ma viene rimontata e perde anche il secondo parziale che chiude definitivamente l’incontro. Terzo set senza storia che permette a Piacenza di portare la serie a gara-5 che si giocherà in casa di Modena l’8 aprile. Quarti di finale emozionanti con al momento tre serie su tre che si decideranno a gara-5.