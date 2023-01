Volley, playoff Cev Cup maschile 2023: missione compiuta per Modena, Piacenza regola Galati

Missione compiuta per le due formazioni italiane impegnate nel ritorno dei Play Off della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. Il compito più duro era quello che aspettava la Valsa Group Modena, che ha battuto in quattro set i tedeschi dell’SVG Luneburgo. I canarini, infatti, dovevano ribaltare il 3-2 maturato all’andata, possibilmente evitando di arrivare al Golden Set. Detto fatto, perché, con una partita in cui spiccano i ben nove ace, la formazione di coach Giani si è imposta per 3-1 (27-25, 23-25, 25-17, 25-21) davanti al proprio pubblico, meritando il passaggio del turno. Missione decisamente più agevole era quella che attendeva la Bluenergy Daiko Volley Piacenza contro i rumeni del C. S. Arcada Galati. L’andata, infatti, terminò con un netto 0-3 a favore dei ragazzi di coach Bernardi, confermato con il 3-1 odierno che vale il passaggio ai quarti di finale: (29-31, 25-10, 25-12, 25-23) il risultato finale.