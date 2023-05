Volley, Playoff A2 maschile 2023: Vibo Valentia domina Bergamo e vola in Superlega

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia batte in tre set la Agnelli Tipiesse Bergamo (25-18, 25-17, 25-18) nella terza giornata della finale dei Playoff di Serie A2 maschile 2022/2023 di volley e conquista la promozione in Superlega. Gli uomini di Cezar Douglas, dopo aver vinto i primi due confronti, hanno dominato l’ultima sfida davanti ai propri tifosi chiudendo i conti in gara-3.

LA PARTITA – Bergamo parte forte nel primo set con tre punti consecutivi (0-3) e allunga sul 2-7, ma Vibo pareggia i conti sul 7-7 e ribalta il parziale con quattro punti consecutivi dal 9-11 al 13-11. Ospiti pericolosi sul finale di set, dove tornano a distanza di soli due punti (20-18), ma con cinque vincenti consecutivi Vibo chiude il parziale sul 25-18. Senza storia il secondo set. I padroni di casa volano subito sul 3-0 e rimangono avanti per tutto il parziale, chiudendo i conti con otto punti di vantaggio sul 25-17. Nel terzo set i ragazzi di Douglas sono avanti 4-1, vengono raggiunti sul 5-5 ma dominano ancora la parte finale con cinque punti consecutivi dal 12-10 al 17-10 che gli permettono di chiudere sul 25-18.