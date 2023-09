Volley, Nazionale: accertamenti per Russo all’Acqua Cetosa

Roberto Russo si è fermato dopo l’ottimo Europeo condotto fino ad ora con la maglia della Nazionale Italiana. Per il pallavolista azzurro nel pomeriggio di mercoledì ha svolto gli esami presso il Centro dell’Acqua Cetosa a Roma per capire l’entità dello stop.

