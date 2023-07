Volley, Nations League: Azzurri al lavoro, doppia seduta giornaliera nelle Filippine

Prima giornata di lavoro per l’Italia di Ferdinando De Giorgi nelle Filippine. La delegazione azzurra però, ha vissuto uno spiacevole inconveniente questa mattina: un principio di incendio l’ha costretta a lasciare temporaneamente l’albergo nelle prime ore del mattino, per poi rientrare nell’arco di due ore, proseguendo così poi il programma di lavoro del giorno regolarmente. Successivamente Giannelli e compagni hanno effettuato due sedute di lavoro, una in palestra e l’altra, nel pomeriggio, sul campo da gara della MOA Arena. Sarà proprio qui che da martedì scenderanno in campo per la week 3 di Volleyball Nations League, in una pool 6 che vedrà gli azzurri affrontare Brasile, Canada, Slovenia e Giappone. L’Italia occupa attualmente la settima posizione con 5 vittorie e 15 punti.