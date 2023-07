Volley Nations League: 14 Azzurri convocati da De Giorgi

Definita la lista dei 14 Azzurri convocati, al termine del collegiale di Firenze, dal CT Ferdinando De Giorgi in vista delle Finals di Volleyball Nations League in programma a Danzica, in Polonia, dal 19 al 23 luglio. L’Italia affronterà nei quarti di finale l’Argentina, la sfida andrà in scena mercoledì 19 alle 20.00.

I 14 convocati:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Fabrizio Gironi, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Lo staff sarà composto da Ferdinando De Giorgi (1 All.), Massimo Caponeri (2 All.), Nicola Giolito (Ass. All., Preparatore), Sebastiano Cencini, Fabio Rossin (Fisiosterapisti), Piero Benelli (Medico), Ivan Contrario (Scoutman), Vittorio Sacripanti (Dirigente), Giacomo Giretto (Team Manager), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista).