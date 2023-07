Volley, Mondiali Under 21: l’Italia passeggia sull’Egitto e sale a sei punti

L‘Italia domina contro l’Egitto nella seconda giornata dei Mondiali Under 21 di volley. Vittoria agevole per gli azzurri che si sbarazzano in tre set, 25-18 25-16 25-12, della ben più debole compagine africana. Italia che sale a 6 punti nel girone a punteggio pieno e senza perdere un set. Il Brasile può salire a 6 punti battendo il Messico e ipotecando il passaggio del turno con Egitto e Messico a 0 punti. Gli azzurri torneranno in campo nella giornata di domani, domenica 9 luglio alle 10 di mattina italiane, per la super sfida per il primato nel girone contro la nazionale verdeoro.