Volley, Mondiali Under 21: c’è anche Michieletto tra gli azzurri

by Mattia Zucchiatti 7

Tutto pronto per i Campionati del Mondo Under 21 maschili di volley. E il tecnico della Nazionale Under 21 maschile Angiolino Frigoni ha scelto i dodici atleti azzurri per la rassegna in programma dal 23 settembre al 3 ottobre in Italia e Bulgaria. Insieme agli undici atleti già presenti in Sardegna si aggregherà al gruppo azzurro anche Alessandro Michieletto, neo Campione d’Europa con la Nazionale Seniores: il 19enne giungerà a Cagliari venerdì 24 settembre.

Questo l’elenco degli atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata:

Paolo Porro (Power Volley Milano); Leonardo Ferrato (Volley Motta di Livenza); Tommaso Stefani (Prisma Taranto); Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna Latina); Federico Crosato, Andrea Schiro, Mattia Gottardo; (Kioene Padova); Nicola Cianciotta (Volley Mondovì); Damiano Catania (Blu Energy Piacenza); Francesco Comparoni (Vero Volley Monza); Giulio Magalini (Volley Verona), Alessandro Michieletto (Trentino Volley).