Volley, Mondiale per Club maschile 2022: Itambé Minas e Cruzeiro ok all’esordio

Partono con il piede giusto Itambé Minas e Sada Cruzeiro Volei nei match d’esordio del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. La società di Belo Horizonte ha avuto la meglio contro gli iraniani del Paykan Club al termine di un match tiratissimo, vinto per 3-0 ma con parziali molto tirati (22-25, 2–25, 27-25, 25-18). Sono anzi gli asiatici a portarsi avanti nel punteggio, aggiudicandosi il primo set, prima di subire la rimonta con due set che portano la firma di Vissotto (top scorer con 21 punti) e Matheus, mentre nel Paykan si distingue Amin con 20 punti, nettamente il più prolifico dei suoi. Per il Cruzeiro, invece, è arrivato un netto 3-0 nel derby tutto carioca contro il Volei Renata, grazie a quattro giocatori in doppia cifra di punti, ovvero Lopez, Wallace, Lucas (ben quattro muri) e Vaccari: 25-20, 25-22, 25-22 il punteggio dei parziali. Questa notte, tra giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, ci sarà il debutto di Trento e Perugia, rispettivamente contro Paykan e Renata.

