Volley, Mondiale per club 2023: buona anche la seconda per Perugia, Defenders ko in tre set

Perugia asfalta Defenders 3-0, 25-18 25-19 25-11, nella seconda giornata del Mondiale per club 2023. Al Koramangala Indoor Stadium Park di Bangalore, in India, i Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver superato nettamente i brasiliani dell’Itambé Minas, passeggiano sulla compagine indiana dominando tutti e tre i parziali. Due vittorie su due giornate, sei set vinti e zero persi per Perugia, che chiude il girone al primo posto. In semifinale quindi le sfide saranno Perugia-Halkbank, compagine turca, e Minas-Suntory Sunbirds, club che milita nella massima serie giapponese. L’obiettivo dei ragazzi di Lorenzetti è bissare il trionfo dello scorso anno. Il torneo femminile andrà invece in scena dal 13 al 17 dicembre ad Hangzhou, nella Repubblica Popolare di Cina, ma non vedrà la partecipazione di squadre italiane.