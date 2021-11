Volley, Modena-Trento in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

Muro Itas Trentino, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Tutto pronto per Leo Shoes PerkinElmer Modena-Itas Trentino, sfida valevole per la settima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I Canarini di Andrea Giani vogliono i tre punti per risalire la classifica dopo un avvio di stagione altalenante. Dall’altra parte della rete ci saranno però gli uomini di Lorenzetti, secondi in classifica a pari punti della capolista Civitanova e a caccia della settima vittoria. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 21 novembre al Palasport Panini di Modena. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, oltre a risultati e classifica aggiornati in tempo reale.