Volley Modena, niente riconferma per Andrea Giani: “La società esprime profonda gratitudine”

Andrea Giani non sarà confermato come allenatore del Modena Volley. La comunicazione arriva tramite il sito ufficiale: “La società desidera esprimere profonda gratitudine ad Andrea Giani per la dedizione, l’impegno e la professionalità profusi in questi quattro anni, culminati con la vittoria della Coppa CEV, un successo che non dimenticheremo mai. Le storie di Modena e di Andrea Giani sono e saranno indissolubilmente legate e unite dalle indimenticabili emozioni vissute insieme. Modena Volley augura al Giangio le migliori fortune personali e professionali. Modena era, è e resterà sempre casa sua”.