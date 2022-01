Volley, Milano-Piacenza in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

Il muro di Piacenza, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

Tutto pronto per Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza, sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I meneghini di coach Piazza, dopo la sofferta vittoria al tie-break sul campo di Taranto, vanno a caccia di altri punti importanti per provare a guadagnare posizioni in classifica. La formazione piacentina, attualmente sesta con quattro lunghezze di vantaggio su Milano, proverà invece ad avvicinarsi alle migliori quattro del campionato superando Monza. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di giovedì 6 gennaio all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58) e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, oltre a risultati e classifica aggiornati in tempo reale.