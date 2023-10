Volley, Michieletto: “Voglio la Champions con Trento”

A margine del festival Trento Tricolore, che ha ripercorso gli ultimi gloriosi anni della Trentino Volley, è intervenuto anche Alessandro Michieletto. Lo schiacciatore della Nazionale ha scaldato i tifosi con una promessa: “C’è qualcosa che mi è rimasta in gola negli ultimi anni ed è la Champions. Non so quando, ma so che un giorno alzerò quella Coppa con Trento“. Le sue dichiarazioni hanno provocato un boato in sala, e ci ha pensato il compagno Daniele Lavia a calmare le acque scherzando: “Ti sei sbilanciato un bel po’ Ale“. In chiusura è intervenuto anche il CT della Nazionale Fefé De Giorgi: “Sarà un’altra stagione come l’ultima, ogni settimana ci saranno tante sorprese. La stagione in Italia è durissima esattamente per questo motivo“.