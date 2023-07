Volley maschile, ufficializzato calendario Superlega 2023/2024: Trento debutta a Cisterna

Nella giornata odierna è stato reso noto il calendario del 79° campionato di Serie A1 SuperLega Credem Banca 2023/24. I campioni d’Italia dell’Itas Trentino esordiranno il 22 ottobre a Cisterna di Latina, mentre il debutto casalingo ci sarà una settimana più tardi contro Taranto. Nella terza giornata spazio al primo big-match tra Trento e Verona, poi Piacenza alla quarta giornata (12 novembre), Milano alla quinta (19 novembre) e tre in fila: Civitanova all’ottava (3 dicembre): Modena alla nona (10 dicembre) e Perugia alla decima (17 dicembre). Per quanto riguarda le date la regular season andrà in scena dal 22 ottobre al 3 marzo, con solo tre turni infrasettimanali in programma: il 15 novembre 2023, il 24 gennaio 2024 ed il 14 febbraio 2024. Il planning prevede poi un’altra giornata di gare non inserita in un normale weekend: l’undicesima giornata, in calendario comunque in un giorno festivo (martedì 26 dicembre) e da giocare a Padova.

Per l’ottava volta la Supercoppa Italiana 2023 adotterà la formula della Final Four e si disputerà fra martedì 31 ottobre e mercoledì primo novembre, preceduta dal fine settimana dedicato alla seconda giornata; l’Itas Trentino sarà ancora una volta fra le quattro partecipanti e affronterà in semifinale la Sir Safety Susa Perugia in una sede ancora da ufficializzare. Formula tradizionale per la Coppa Italia 2024, che vedrà la partecipazione soltanto delle prime otto classificate del girone d’andata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo l’undicesimo turno di regular season, si giocheranno quindi in gara unica in casa della miglior classificata martedì 2 o mercoledì 3 gennaio. La Final Four è programmata fra sabato 27 e domenica 28 gennaio in una sede ancora da ufficializzare.