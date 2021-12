Volley maschile, Superlega: rinviata la gara dell’Epifania tra Civitanova e Trento

by Daniele Forsinetti

Esultanza Cucine Lube Civitanova, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

Il Covid-19 rovina anche i piani del volley maschile. La Lega Pallavolo Serie A, infatti, ha disposto il rinvio a data da destinarsi del match tra Lube Civitanova ed Itas Trentino, in programma nella giornata di giovedì 6 gennaio 2022. L’incontro valevole per la terza giornata di ritorno della SuperLega non andrà in scena a causa della positività al Covid di più di tre biancorossi.