Volley maschile, Superlega 2023: Piacenza batte Milano e vola al comando, prima gioia Civitanova

La Cucine Lube Civitanova schianta 0-3 (22-25, 20-25, 21-25) Padova nel match valevole per la seconda giornata del campionato di volley maschile della Superlega 2023/2024, conquistando il suo primo successo stagionale dopo la sconfitta rimediata nell’esordio della scorsa settimana. Successo anche per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si sbarazza 0-3 (23-25, 21-25, 23-25) dell’Allianz Milano e vola al comando della classifica con sei punti.

PADOVA-CIVITANOVA 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

A mettere a referto il primo punto della sfida è la formazione ospite che, dopo essere stata sorpassata dai veneti, decide di prendere in mano la situazione. La squadra di Gianlorenzo Blengini crea un piccolo gap di quattro punti, che riesce a difendere fino alla conquista di tre set-point: la seconda occasione è quella buona, così i marchigiani portano casa il primo set per 25-22. Nel secondo parziale il copione della partita è molto simile a quello del primo, con la Lube che si mette davanti e Padova che è sempre costretta ad inseguire.

Dopo aver agguantato il pareggio sul 15-15, i padroni di casa tornato sotto e concedono ai loro avversari ben sei set-point. Civitanova chiude sul 25-20 e si porta sul 2-0 complessivo. Il terzo set vede ancora una volta la compagine marchigiana prendere il largo e, anche in questo caso, i veneti non possono fare nulla per contenere i loro rivali. La Lube Civitanova si impone 0-3 (22-25, 20-25, 21-25) e porta a casa una preziosa vittoria.

MILANO-PIACENZA 0-3 (23-25, 21-25, 23-25)

La formazione ospite parte con il piede giusto, segnando i primi due punti dell’incontro, ma ben presto la squadra lombarda firma il sorpasso e resta avanti per quasi tutto il primo set. Nel momento cruciale, però, gli emiliani tornano in vantaggio e chiudono sul 25-23 al primo ed unico set-point disponibile. Nel secondo parziale Milano prova a reagire, ma alla distanza sono sempre gli ospiti a prevalere grazie alle giocate dei loro uomini migliori, che mettono quattro punti tra loro e i lombardi.

Al primo dei quattro set-point Piacenza vola sul 2-0 con un 25-21. Il terzo set segue lo stesso copione dei precedenti dato che a fare la partita sono sempre gli emiliani ma l’Allianz, consapevole di essere appesa ad un filo, si gioca il tutto per tutto nel finale. Gli sforzi dei lombardi non sono sufficienti; Piacenza chiude al primo set point, vince 0-3 (23-25, 21-25, 23-25) e vola al comando.