Volley maschile, Superlega 2022/2023: Perugia è inarrestabile, Piacenza sconfitta 3-1 in rimonta

La Sir Safety Susa Perugia supera la Gas Sales Bluenergy Piacenza in quattro set mediante il punteggio di 3-1 (22-25, 25-22, 25-21, 25-17) e consolida il proprio primato in classifica, volando a 54 punti, senza aver mai perso una partita. Gli emiliani, invece, restano al quinto posto a quota 27. I ragazzi di Andrea Anastasi, dunque, finora si confermano inarrestabili.

A mettere a referto il primo punto della sfida è Plotnytskyi, che prova a dare il via alla fuga dei padroni di casa. La compagine emiliana, però, agguanta prima il pareggio e poi completa il sorpasso trascinata da uno scatenato Yuri Romanò. La capolista resta incollata agli avversari fino alla fine del primo set, riuscendo anche momentaneamente a tornare davanti, ma a spuntarla è la formazione ospite che, al primo dei due set-point, chiude sul 25-22.

Anche nel secondo parziale è Perugia a dare il via alle velleità con il punto di Semeniuk, ma Piacenza conferma il suo ottimo stato di forma prendendo nuovamente il controllo della sfida. Il confronto resta estremamente equilibrato, ma gli umbri piazzano un piccolo break che consente loro di allungare di tre punti. Nel momento cruciale Leal e compagni si rifanno sotto, ma la Sir Safety ottiene tre set-point e, alla seconda chance, si impone per 25-22, ristabilendo a parità.

Nel terzo Perugia decide che è arrivato il momento di alzare il livello e, grazie alle giocate dei suoi uomini migliori, mette sin da subito le cose in chiaro. Il gap appare importante, ma non incolmabile tanto che Piacenza prova a restare aggrappata per approfittare di eventuali errori dei rivali. Lo strapotere dei ragazzi di Andrea Anastasi e talmente evidente che, al terzo dei cinque set-point, completano il sorpasso con un 25-21. Nel set successivo il copione è molto simile, infatti, gli umbri hanno a loro disposizione per sette match-point per chiudere la partita, che termina sul definitivo punteggio di 3-1 (22-25, 25-22, 25-21, 25-17).