Volley maschile, Superlega 2021/2022: vittoria in rimonta per Trento, Monza sconfitto in quattro set

by Sofia Cioli

Muro Itas Trentino, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Vittoria in rimonta per l’Itas Trentino, che in casa della Vero Volley Monza si è imposto in quattro set (25-23, 13-25, 21-25, 20-25) nella sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Sotto di un set, i ragazzi di Lorenzetti reagiscono subito dominando il secondo parziale e conquistando gli ultimi due senza grosse difficoltà.

LA PARTITA – Primo set in perfetto equilibrio e con un botta e risposta tra le due squadre fino alla parte finale, dove Monza riesce ad imporsi allungando dal 20-21 al 23-21 e chiudendo sul 25-23. Ma nel secondo parziale è tutta un’altra storia; Trento si riprende alla grande allungando subito sul 2-6 e, con altri cinque punto consecutivi, sul 5-12. I padroni di casa fanno fatica a rispondere e commettono troppi errori in battuta, concedendo agli avversari di imporsi con ben dodici misure di vantaggio sul 13-25. Ancora una volta gli ospiti allungano all’inizio del terzo set sul 2-6 con un muro Podraščanin. E un’altra grande reazione di Monza permette ai padroni di casa di pareggiare i conti sull’8-8 approfittando di un errore di Michieletto. Dopo un nuovo equilibrio sul 14-14, Trento scappa via sul 14-17 e riesce a mantenere il vantaggio chiudendo il parziale sul 21-25. Gli ospiti partono bene anche nel quarto set con due punti consecutivi in apertura. Parità sul 4-4 e 5-5, primo allungo di Trento sul 5-7 e poi sul 7-11. Massimo vantaggio del set toccato sul 13-18, stesse misure di distanza con cui gli uomini di Lorenzetti hanno chiuso il match (20-25).