Volley maschile, Superlega 2021/2022: Trento domina in tre set Vibo Valentia

by Sofia Cioli

Itas Trentino, Mondiale per Club 2021 volley - Foto: Gustavo Rabelo/BHFOTO

Quarta vittoria consecutiva per l’Itas Trentino, che nella sfida valida per la 15esima giornata della Superlega 2021/2022 supera in tre set il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (25-17, 25-21, 25-20). Partita dominata dai padroni di casa, che non rischiano niente chiudendo con facilità senza concedere parziali agli avversari.

LA PARTITA – Primo set dominato da Trento, che allunga subito sull’8-5 con tre punti consecutivi. Prova a rispondere a tratti Vibo Valentia, ma i padroni di casa scappano nuovamente sul 14-8. Gli ospiti diventano pericolosi avvicinandosi di tre punti agli avversari, dal 16-10 al 16-13, ma Trento firma una parte finale di parziale perfetta chiudendo sul 25-17. Secondo set più equilibrato. Itas sempre avanti, ma avversari pericolosi fino all’11-10. Trento mette a segno quattro punti consecutivi fino al 15-10, ma Vibo Valentia torna a minacciare i padroni di casa accorciando sul 20-19. Ancora una volta, però, l’Itas riesce ad allontanare il pericolo chiudendo sul 25-21. Equilibrio fino al 9-8 del terzo set, quando Trento scappa via con cinque punti consecutivi sul 14-8. I padroni di casa controllano il vantaggio e chiudono sul 25-20.