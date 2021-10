Volley maschile, Superlega 2021/2022: primo successo per Modena, Vibo Valentia ko in tre set

by Daniele Forsinetti

Palleggio Bruninho (Modena), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La Leo Shoes PerkinElmer Modena batte in tre set (25-20, 26-24, 25-22) la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel match valevole per la terza giornata della Superlega 2021/2022 di volley maschile e conquista il primo successo in questa stagione.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, prendendo immediatamente in mano le redini del gioco e senza mai subire un sorpasso da parte degli avversari. Quando il set sembra indirizzato la formazione ospite accenna una timida reazione che, però, non basta per rientrare in corsa: Modena si impone 25-20. Nel secondo parziale Vibo Valentia torna in campo con la giusta mentalità, mettendo in difficoltà gli emiliani e tenendo loro testa in un confronto estremamente equilibrato. La squadra di casa si prende dei grossi rischi, ma nel momento più importante riesce a mettere a segno la zampata vincente portandosi a casa un set tiratissimo con un 26-24.

Vibo Valentia, messa con le spalle al muro, cerca di dare il tutto per tutto nel terzo set accumulando un discreto vantaggio. Modena, però, è consapevole che un affermazione dei calabresi riaprirebbe completamente la contesa e, per tale motivo, accelera le operazioni di rimonta nel punteggio. Alla fine gli emiliani riescono a neutralizzare l’assalto degli ospiti e portano a casa il primo successo stagionale con il punteggio di 3-0 (25-20, 26-24, 25-22)