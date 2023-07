Volley maschile: la Polonia vince la sua prima VNL, battuti gli Usa in finale al quarto set

La Polonia vince la Volleyball Nations League 2023 battendo gli Usa in finale al quarto set, 25-23 24-26 25-18 25-x. Partita molto combattuta con gli Stati Uniti che sono calati visibilmente di intensità negli ultimi due set dopo un avvio di partita di altissimo livello che ha fatto tremare anche la squadra di Grbic. Migliore in campo Kaczmarek, trascinatore dei padroni di casa con 25 punti, di cui 24 in attacco con 1 muro. Solo 7 punti per Leon, lasciato in panchina da Grbic per gli ultimi due set. Defalco ultimo a mollare degli Usa, soprattutto in difesa, con 13 punti. Sottotono Anderson con soli 10 punti. Prima VNL per la Polonia, che trionfa a Danzica davanti ai suoi tifosi, dopo i due terzi posti del 2019 e del 2022 e la sconfitta in finale nel 2021 contro il Brasile, battuto in questa edizione nei quarti. Secondo trofeo nella storia per la nazionale polacca dopo la World League del 2012 vinta a Sofia proprio contro gli Stati Uniti.

La cronaca della gara

Polonia che parte con Bieniek e Kochanowski centrali, Leon e Sliwka in attacco, Kaczmarek opposto e Janusz al palleggio. In panchina Popiwczak, Kurek, Bednorz, Lomacz, Semeniuk, Fornal, Huber e il libero Zatorski. Allenatore: Grbic. Usa invece con Holt e Smith centrali, Jaeschke e De Falco in attacco, Anderson opposto e Christenson al palleggio. In panchina Russell, Jendryk, Hanes, Dagostino, Ma’a, Muagututia, Averill e il libero Shoji. Allenatore: Speraw.

Buon avvio della Polonia nel primo set, ma gli Usa entrano subito in partita e restano in scia lottando punto a punto con i padroni di casa. Il primo timeout è per gli Stati Uniti sull’11-9 Polonia per spezzare il ritmo a Leon dopo due punti in fila. Lo schiacciatore di Perugia si scalda e con due ace in fila costringe Speraw al secondo timeout sul 15-12. Usa che restano in scia fino ma la Polonia è la prima ad avere set point sul 24-21. Prima Defalco e poi Holt annullano due palle set, ma è proprio Defalco a decidere il parziale sbagliando la battuta consentendo ai padroni di casa di vincere il primo set 25-23.

Secondo set sullo stesso filone del primo con nessuna delle due squadre che riesce ad allungare nel punteggio. Piccolo strappo della Polonia, che va sull’8-5 con l’ace di Kochanowski, che costringe al timeout Speraw. Polonia che è in palla e tiene a 3/4 distanza fino al 16-13 quando Defalco fa due difese incredibili e trova un ace per il 16-15. Nei due punti si fa male Bienek, che viene sostituito da Huber. Qualche difficoltà per i padroni di casa, che vedono gli Usa riagganciarsi sul 18-18. Stati Uniti che iniziano a difendere tutti gli attacchi della Polonia, trascinata dal solo Kaczmarek. Il primo set point è per la squadra di Speraw, ma Holt sbaglia la battuta e riporta il punteggio in parità sul 24-24. Al secondo set point gli Usa non sbaglia e Russell mura Fornal per il 26-24 finale.

Usa che partono meglio nel terzo set, ma la Polonia rientra subito e si porta avanti prima sul 9-6 e poi sull’11-7 grazie a uno scatenato Kaczmarek, che continua a fare un punto dopo l’altro trascinando i suoi sul 15-10. La Polonia è brava a mantenere il cambio palla e tiene a distanza gli Stati Uniti scappando via e chiudendo il terzo parziale con il punteggio di 25-18.

Polonia che è sull’onda dell’entusiasmo e va subito avanti nel quarto set sul 3-0 e costringe Speraw al timeout. Gli americani sono in grande difficoltà e calano a picco sull’11-4 Polonia. I padroni di casa non devono fare altro che amministrare il vantaggio fino a fine set. Gli Usa tentato la rimonta avvicinandosi sul 16-12, ma la Polonia riesce a controllare il margine, e le emozioni, vincendo il set con il punteggio di 25-