Volley maschile, i giocatori di Perugia perdono l’aereo e restano bloccati a Lisbona

Incredibile disavventura per i neocampioni del mondo di volley della Sir Safety Perugia, che hanno perso l’area per tornare in Italia e sono stati costretti a restare bloccati a Lisbona. La squadra di Simone Giannelli, infatti, non è riuscita a prendere il volo che li avrebbe dovuti riportare sul suolo italiano. Attraverso i canali social ufficiali, il club umbro ha ironizzato sull’episodio pubblicando una locandina che richiama la celeberrima posa di Kevin McCallister, il bambino di ”Mamma ho perso l’aereo”, film cult prodotto nel 1990. In questo caso, però, al posto dei protagonisti della pellicola ci sono i nuovi campioni del mondo per club: Oleh Plotnytskyi nel “ruolo” di Kevin e i due cubani Herrera e Cardenas alle sue spalle.