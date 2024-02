Volley maschile: Giannelli rinnova con Perugia fino al 2027

La Sir Susa Vim Perugia ha rinnovato per altre tre stagioni il contratto con Simone Giannelli. Il presidente bianconero Gino Sirci piazza un grande colpo e blinda dunque la cabina di regia dei Block Devils consegnando le chiavi della squadra fino al 2027 al palleggiatore della Nazionale. Da tre anni protagonista in Umbria, Giannelli ha conquistato tutti a Perugia per le sue doti pallavolistiche ma anche per il suo carisma. Ventisette anni compiuti lo scorso agosto, 124 presenze in maglia Sir Susa Vim in due stagioni e mezza, 2 Supercoppe Italiane, 2 Coppe Italia e 2 Mondiali per Club i titoli finora in bacheca in maglia perugina. “Sono molto soddisfatto e contento di aver rinnovato con Perugia, una società che ha sempre grandi ambizioni. Spero che insieme ci potremo togliere altre grandi soddisfazioni e raggiungere altri nuovi traguardi“, ha commentato l’azzurro.