Volley maschile, finale Supercoppa italiana 2023: Perugia rimonta due set di svantaggio e batte Civitanova al tie-break

Una stoica Perugia rimonta e batte Civitanova 3-2, 22-25 23-25 25-21 34-32 15-12, nella finale della Supercoppa italiana di volley maschile 2023. Al Biella Forum di Biella i ragazzi di Blengini dominano il primo set e riescono a prendersi anche il secondo parziale ribaltando uno svantaggio di tre punti. In un terzo set estremamente equilibrato, la Lube trema al momento della chiusura subendo la rimonta della Sir, che risale dal 17-20 al 25-21 finale. Quarto set con finale al cardiopalma ai vantaggi con Perugia che salva 5 set point e esce vincente per 34-32 portando il match al tie-break. Tie-break in cui la squadra di Lorenzetti sfrutta l’inerzia a suo favore per prendersi il trofeo grazie a un Simone Giannelli in formato Nazionale. Quinta Supercoppa italiana per Perugia, dopo i successi del 2017, 2019, 2020 e 2022. Continua il digiuno di Civitanova, a cui manca il trofeo dal 2014. Sono quattro le vittorie in totale per la Lube, 2006, 2008, 2012 e proprio 2014. Lube e Sir Safety si riaffronteranno in campionato nella prossima giornata, il 5 novembre alle 18:30 al PalaCivitanova.

LA CRONACA

Perugia che parte con Semeniuk, Flavio, Leon, Giannelli, Solè e Ben Tara. In panchina Toscani, Candellaro, Hled, Russo, Herrera, Plotnytskyi, Colaci e Ropret. Civitanova con De Cecco, Diamantini, Nikolov, Lagumdzija, Zaytsev e Chinenyeze. In panchina Thelle, Motzo, Bisotto, Balaso, Anzani, Bottolo, Larizza e Yant.

Avvio equilibrato di primo set con Civitanova avanti, ma senza riuscire ad allungare di più di un paio di punti su Perugia. Troppi errori in attacco per la squadra di Lorenzetti, che chiama timeout sul 12-9 Lube. La Sir Safety esce bene dal timeout e torna sotto sul 13-12 Civitanova. Continua ad essere fallosa Perugia, che resta ancorata sul 18-18 grazie ai due ace in fila di Ben Tar. Nel finale di set è decisivo il break di Zaytsev per il 21-19. Chiude i conti il muro di Diamantini per il 25-22 Lube. Giannelli trascina Perugia in apertura di secondo set con due muri e un punto in attacco per il 6-3 Sir. La squadra di Lorenzetti mantiene un vantaggio di tre punti fino a metà parziale, in cui Civitanova risale sul 14-13 grazie a un ottimo De Cecco. Arriva il break della Lube, che va avanti per la prima volta nel set sul 21-22. E’ decisivo il muro di Yant per il 22-24 Civitanova, che poi chiude il set 23-25. Avvio di terzo set equilibrato con le squadre che si trovano sul 12-12 a metà parziale. Set che non si sblocca e procede senza allunghi arrivando sul 16-16 senza grandi emozioni. Il punto di svolta arriva sul 17-17. Prima l’ace di Yant e poi il super muro di De Cecco su Leon per il 19-17 Lube. Civitanova trema al momento della chiusura e subisce la rimonta di Perugia con la serie da cinque punti di Ben Tar per il 22-20 Sir Safety. Nel finale Leon mette giù un ace e una pipe imprendibile per il 25-21 Perugia. Ottimo avvio di quarto set per Civitanova, che sale subito sul 6-3. La squadra di Lorenzetti risale subito e impatta sul 9-9. La Lube va avanti sul 12-14, ma Perugia non molla e torna sopra sul 15-14 con una buona serie di Giannelli in battuta. Il primo break arriva sul 18-18 con Zaytsev e Lagumdzija che portano Civitanova sul 20-18. Finale di set al cardiopalma con Perugia che salva quattro set point. Nel tie-break in cui Perugia ha la meglio grazie a un super Giannelli.