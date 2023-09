Volley maschile, Europei 2023: la Romania stende la Croazia al tie break e vola ai quarti

La Romania batte 3-2 la Croazia al termine di una sfida estenuante e strappa un biglietto per i quarti di finale negli Europei 2023 di volley. A trascinare la nazionale romena è stato un monumentale Rata da 30 punti, mentre nella Croazia non bastano i 29 dell’opposto di Milano Dirlic. Nel primo set Croazia non pervenuta, ne approfitta e scappa via subito la Romania grazie alla sua presenza a muro e alla precisione in attacco. La nazionale allenata dal francese Enard prova una timida rimonta ma ormai è troppo tardi, il primo set si chiude 25-17 in favore dei romeni.

Nel secondo parziale lo spartito non cambia, e dopo una prima breve fase di equilibrio la Romania scappa via con un impressionante parziale di 7-0 con cui si porta sul 15-7. Anche in questa occasione è tardiva la risposta croata e il secondo set va in archivio 25-20. Di tutt’altra fattura è l’inizio di terzo set della Croazia, che parte forte e non si guarda più indietro. Il capitan0 Dirlic si carica sulle spalle i suoi e, coadiuvato anche da un redivivo Hanzic, consente alla sua nazionale di aggiudicarsi piuttosto agevolmente il terzo set con il punteggio di 25-17.

Il parziale vinto cambia completamente il volto alla Croazia, che gioca bene anche nel quarto set. La Romania però risponde colpo su colpo e la frazione rimane equilibratissima per tutta la sua durata. Finisce ai vantaggi 28-26 per la nazionale balcanica, con il punto decisivo siglato a muro ancora da Dirlic. Nel tie break finale si avvantaggia subito la Romania, che grazie al solito Rata si aggiudica il match trionfando 15-12 nel decisivo parziale. La nazionale romena attende ora ai quarti di finale la vincente della sfida che si disputerà stasera tra Francia e Bulgaria.