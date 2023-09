Volley maschile, Europei 2023: la Francia si impone facilmente sulla Bulgaria e va ai quarti

La Francia supera nettamente la Bulgaria per 3-0 e stacca il pass per i quarti di finale agli Europei 2023 di volley. Il primo set è equilibrato ed è la Bulgaria ad iniziare meglio galvanizzata dal pubblico e a portarsi avanti grazie soprattutto al classe 2003 della Lube Nikolov. La Francia però si scuote e fa sentire i suoi centimetri a muro soprattutto con Le Goff e Chinenyeze che le permettono di tornare a contatto. La nazionale transalpina mette la freccia proprio nel momento decisivo e passa con il punteggio di 25-21.

Nel secondo parziale parte a razzo la formazione allenata da coach Giani, che sale subito 7-1 e mantiene per buona parte del set un vantaggio rassicurante. Questa volta però è la Bulgaria a rimontare fino al -2, ma le speranze di Sokolov e compagni si infrangono sul muro transalpino, che chiude nuovamente 25-21 grazie a Carle. Il terzo set scorre via in fretta, con la Francia che scappa subito via in doppia cifra arrivando anche a doppiare più volte i propri avversari. La Bulgaria non ne ha più e nemmeno il sostegno del pubblico riesce a girare l’inerzia dell’incontro, con il terzo set che si chiude 25-15 per les bleus. La Francia affronterà ora la Romania, che nel pomeriggio ha avuto la meglio al tie break sulla Croazia. Sarà il remake della sfida giocata nella fase a gironi e vinta a sorpresa da Rata e compagni per 3-1.