Volley maschile Europei 2021, De Giorgi:” Come esordio non potevamo chiedere di più”

by Enrico Ricciulli

Ferdinando De Giorgi - Lube Macerata - Foto Profilo Facebook Superlega

Ferdinando De Giorgi, nuovo allenatore della nazionale di volley maschile, è sembrato decisamente soddisfatto dopo l’ottimo esordio dei suoi in questi Europei 2021. Il ct azzurro, dopo aver analizzato la gara, ha posto l’accento anche sull’importanza del gruppo, in una manifestazione che si preannuncia molto lunga e logorante. Nessuno si potrà sentire escluso dunque dalle rotazioni.

“La squadra è stata ordinata, ha giocato con intensità. Anche nel terzo set quando ha avuto quell’attimo di sbandamento con loro che con la battuta hanno provato a cambiare il ritmo della partita. La nostra è stata una partita giocata con buona intensità e qualità. Prenderemo gli spunti importanti che ci ha offerto questa partita che riguardano il nostro gioco e lavoreremo soprattutto con chi oggi non ha giocato, perchè il torneo è lungo e ci sarà bisogno di tutti nell’arco della manifestazione”.

Ha commentato con grande felicità il rotondo 3-0 rifilato alla Biellorussia anche Gianluca Galassi, centrale di Milano: “Il nostro è stato davvero un buon esordio, abbiamo giocato con intensità e davvero bene. A mio avviso siamo stati in grado di giocare con grande intensità e questo naturalmente alla fine ci ha facilitato. Credo che per questa prima gara non avremmo potuto chiedere di più. Abbiamo sempre e solo pensato a noi e questa è stata l’arma vincente. Per le prossime gare la ricetta rimane la stessa. Pensare al nostro gioco rimanendo costantemente concentrati sui nostri obiettivi”.

Particolarmente raggiante, infine, anche Simone Anzani, centrale della Lube Civitanova Marche: “E’ sempre bello partire bene, con questo animo, sono contento dell’approccio, abbiamo aggredito gli avversari con costanza e a parte l’inizio del terzo set a mio avviso abbiamo giocato davvero una buona gara portando a casa il risultato senza troppe difficoltà. Avendo iniziato da poco dobbiamo preparare le gare esclusivamente pensando a noi, a prescindere da chi c’è dall’altra parte della rete, abbiamo ottimi elementi e sappiamo di poter far bene. Importante è continuare a lavorare con costanza ed intensità”.