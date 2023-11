Volley maschile, Champions League: Ankara manda in tilt Piacenza e vince

Terminata la sfida tra Piacenza ed Ankara Halkbank, valida per il primo match del girone C di Champions League maschile di volley 2023/2024. A vincere è stata la squadra ospite, che ha saputo dominare la partita chiudendo con il punteggio di 19-25, 18-25, 25-19, 21-25.

Nel primo set quanti errori per Piacenza. La sfida è stata dura per gli emiliani perchè l’Halkbank ha giocato un grande primo gioco, al servizio, in ricezione e anche in attacco. 19-25 con errore finale al servizio di Brizard. l’Halkbank domina anche il secondo set 18-25. Piacenza in versione semifinale di Supercoppa contro Civitanova, squadra timorosa e inconcludente. I turchi ne approfittano e volano sul 2-0.

Piacenza accorcia le distanze nel terzo, 25-19. Gli italiani hanno ritrovato i giusti meccanismi. Cresciuto Brizard, decisivo l’ingresso di Recine, bene Leal da opposto, mentre l’Halkbank è calato in tutti i fondamentali ma soprattutto al servizio, dove aveva fatto la differenza nei primi due set. Ngapeth chiude il quarto set e la partita con un 21-25. Il giocatore della squadra turca inizia uno show correndo per tutto il campo. Ankara vince 3-1 sul campo di Piacenza, che voleva un altro debutto il Champions League.

Due set disastrosi di Piacenza, che si è fatta surclassare da un Halkbank che ha giocato molto bene, sfruttando anche le difficoltà di Gironi che hanno mandato in tilt i padroni di casa. Gli emiliani si sono risvegliati nel terzo set e hanno giocato anche un buon quarto set fino al 21-20, poi sono crollati di fronte ad un Halkbank attento a muro e micidiale al servizio con Ngapeth.