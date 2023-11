Volley maschile, Champions League 2023/2024: Trento non sbaglia all’esordio, Lubiana ko in quattro set

Trento non sbaglia all’esordio in Champions League di volley 2023/2024 e batte in quattro set Lubiana in casa 25-15 20-25 25-18 26-24. Partita più combattuta del previsto per i ragazzi di Fabio Soli, senza Lavia a riposo, che lasciano un set alla compagine slovena e si salvano solo ai vantaggi nel parziale decisivo. Per i padroni di casa domina Rychlicki con 28 punti, 23 in attacco 3 muri e 2 ace. Bene anche Magalini con 14 punti e Michieletto con 12. Non bastano agli ospiti i 18 di Gjorgiev e Pokersnik per evitare il ko esterno. Situazione di classifica che vede Trento in testa con Tours a 3 punti e Rzeszow e Lubiana a 0 punti. Nella prossima giornata Trento giocherà in casa di Tours e Lubiana ospiterà Rzeszow. Entrambe le gare si giocheranno il 29 novembre, rispettivamente alle 20 e alle 18.