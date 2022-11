Volley maschile, Champions League 2022/2023: Trento a punteggio pieno, Karlovarsko steso 3-1

L’Itas Trentino supera 3-1 (25-19, 25-20, 21-25, 25-13) i cechi del Karlovarsko nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023 maschile di volley. In virtù di questo successo la squadra italiana guidata da Lorenzetti ottiene la sua seconda affermazione e balza al comando della Pool D con sei punti.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

I padroni di casa si rendono protagonisti di un’ottimo avvio di partita, tanto da accumulare un piccolo vantaggio di quattro punti (6-2). La formazione ospite, però, non si fa affatto intimorire e, con grande pazienza, prima ricuce il gap e poi piazza il sorpasso sul 12-13. Da lì in poi l’Itas prende in mano le redini della gara e, nonostante alcuni tentativi di rimonta degli avversari, riescono a portare a casa il primo parziale con lo score di 25-19.

Nel secondo set Trento non si fa sorprendere come nel primo, infatti, si mette subito davanti e conduce il match. Pietro Michieletto e compagni incrementano il loro vantaggio con il passare dei minuti, proiettandosi fino ad un imponente 4-12. Il Karlovarsko, dal suo canto, prova a limitare i danni e, non appena passa la tempesta, si rifà prepotentemente sotto, riportandosi fino ad una sola lunghezza di distanza (17-18). Nel momento decisivo i ragazzi di Angelo Lorenzetti centrano lo strappo decisivo e volano sul 2-0 complessivo grazie ad un 25-20.

La squadra di casa, messa con le spalle al muro, si vede costretta a mettere in campo tutto quello che ha per sperare in una difficile rimonta, così prova a spingere sin da subito sull’acceleratore. L’Itas fatica a restare al passo, toccando un massimo svantaggio di sei punti, che riesce a recuperare soltanto parzialmente. I cechi si ritagliano ben sei set-point e, alla quarta occasione, riescono a mettere a referto un 25-21 che consente loro di riaprire i giochi.

Dopo un buon inizio dei rivali, Trento torna a giocare ai livelli dei primi due set, riprendendo in mano le redini del gioco. La compagine di Lorenzetti, prima mette la freccia del sorpasso e poi tenta la fuga andando sul 17-9, mentre il Karlovarsko continua a fare davvero fatica in fase di recezione. Alla fine l’Itas passeggia sugli avversari e chiude il quarto ed ultimo set con un netto e perentorio 25-13.