Volley maschile, Cev Cup 2023: Piacenza approda ai quarti di finale, Fenerbahce sconfitto 3-1

La Bluenergy Daiko Volley Piacenza batte il Fenerbahce HD Istanbul mediante il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 26-24, 25-19) nel match valevole per la gara di ritorno gli ottavi di finale della Cev Cup 2023 di volley maschile. In virtù del successo per 3-1 ottenuto nella sfida di andata la squadra emiliana stacca il pass per i quarti di finale della competizione continentale.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita grazie alle giocate messe a referto da Savas e Gurbuz, che li proiettano verso un buon vantaggio di cinque punti. Il club italiano, dal suo canto, si aggrappa a Yoandy Hidalgo Leal che riesce a tenerli in partita. Nel finale la rimonta viene soltanto accarezzata, poiché la formazione ospite annulla ben tre set-point agli avversari riportandosi sul 24-22. Il punto decisivo viene realizzato da Yacine Louati, che permette ai suoi di chiudere il primo set sul 25-22.

Nel secondo parziale, nonostante una fase di maggiore equilibrio rispetto al primo, il Fenerbahce prova sempre a fare la partita restando avanti nel punteggio per quasi l’intero set. Nel momento più importante, però, Piacenza tira fuori gli artigli e completa il sorpasso con Ricardo Lucarelli Santos De Souza (19-20). A questo punto gli emiliani resistono agli attacchi dei rivali e ristabiliscono la parità con il punto decisivo di Leal per il 25-23.

Il terzo set è altamente spettacolare perché le due compagini danno vita ad una serrata lotta, caratterizzata da una serie infinita di sorpassi e contro-sorpassi. Inizialmente sono gli uomini guidati da Lorenzo Bernardi ad andare avanti nello score, ma non riescono a prendere il largo per via della grande costanza degli avversari. A lungo andare gli ospiti sono bravi a restare in vantaggio e non scomporsi dopo essersi visti annullare il primo set point. Alla seconda occasione Piacenza conquista il suo secondo punto con un 26-24 che, di fatto vale l’accesso ai quarti di finale. L’ultimo set per il club italiano, considerata l’acquisita qualificazione, risulta una pura formalità: Piacenza prende il controllo delle operazioni e porta a casa il successo mediante un (22-25, 25-23, 26-24, 25-19).