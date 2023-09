Volley, Lube: affaticamento muscolare per Zaytsev

La Volley Lube ha reso noto che “nell’allenamento mattutino di rifinitura all’Eurosuole Forum, in vista del test odierno (delle 20), in programma contro la Yuasa Battery Grottazzolina sul neutro di Recanati, l’atleta Ivan Zaytsev ha avvertito un affaticamento muscolare. Il giocatore biancorosso, che verrà sottoposto ad accertamenti per stabilire l’entità della problematica, oggi sarà presente con il resto della squadra al PalaCingolani-Pierini”, ha aggiunto il club della Superlega.