Volley, Juantorena: “A Modena stiamo lavorando bene, vedremo dove possiamo arrivare”

Osmany Juantorena è intervenuto in occasione dell’inaugurazione della Atlantic Fluid Tech Academy, rilasciando alcune dichiarazioni sulla preparazione in corso con la sua nuova squadra, il Modena Volley: “La squadra è composta per la maggior parte da ragazzi giovani che hanno tanta voglia di fare, a fianco dei quali ci siamo io e alcuni altri giocatori più esperti. Per adesso stiamo lavorando bene, piano piano vedremo dove possiamo arrivare. L’inizio del campionato è ancora distante un mese per chi non è in Nazionale questo è un periodo in cui bisogna allenarsi molto per rimettersi in forma dopo l’estate senza pallavolo, è giusto così e dobbiamo sfruttare queste settimane al massimo“.

Infine lo schiacciatore cubano naturalizzato italiano ha speso due parole sul nuovo acquisto da Verona Maksim Sapozhkov: “È un ragazzo molto disponibile, fisicamente un gigante ma è una persona buonissima. Ha tanto lavoro da fare, ma se ascolterà i consigli che gli daremo potrà diventare un ottimo giocatore“.